Онлайн казино Вавада обзор официального сайта

Vavada – популярное казино на территории России и СНГ. Заведение работает с 2017 года. За несколько лет проект получил признание среди гемблеров и стал уверенно держать позиции в ТОПах. Компания получила признание благодаря отличительному формату: удобный и простой дизайн, понятный интерфейс, лояльная бонусная политика, уникальные турниры. Мы подробно рассмотрим каждый пункт, чтобы рассказать обо всех преимуществах официального сайта онлайн казино вавада.

Дизайн

Дизайн привлекает своей простотой. Темно-фиолетовые тона со слабыми принтами на фоне не отвлекают гемблеров от происходящего. Тёмный цвет контрастирует с яркими иконками слотов, разделами, кнопками и рекламой. Её, кстати, тоже мало – только баннер вверху сайта.

Дружелюбный интерфейс привлекает: Развлечения разделены всего на 3 категории – слоты, столы, live-игры. Отдельно вынесены турниры, но о них мы обязательно расскажем позже.

Поиск нужного развлечения упрощен максимально: слева над каталогом можно выбрать производителя, чтобы увидеть на сайте Вавада казино весь сортимент разработчика; справа – поисковая строка, которая подсказывает название искомого аппарата с первых трёх букв.

В правом верхнем углу расположены все необходимые кнопки – регистрация, вход, техподдержка. Чат открывается одним кликом, там игрока ждут операторы, которые работают круглосуточно. Задать можно любой вопрос о проекте, а также попросить бонусы и рабочее зеркало Vavada на сегодня.

Сразу после регистрации справа вверху появляется раздел профиля, где можно найти всё необходимое: кошелёк, личный кабинет с персональными данными, бонусы, процесс достижения статусов.

Регистрация vavada

Создание аккаунта занимает 1 минуту. Потребуется ввести логин, пароль, валюту и подтвердить регистрацию нажатием кнопки. Никаких подтверждений через e-mail не требуется, всё упрощено.

Вводить личные данные и проходить верификацию не обязательно. Проект уважает желание игроков оставаться анонимными. В редких случаях потребуется заполнить ФИО, если того потребует платёжная система – это не инициатива администрации.

Верификация запрашивается в редких случаях. Подтверждение личности нужно, чтобы доказать право владением аккаунтом. Обычно это происходит, если администрация подозревает игрока в мошеннических действиях или заметила попытки взлома. Чтобы обезопасить клиента, служба безопасности заранее просит подтвердить личность, закрепит профиль за конкретным человеком и будет знать, кому принадлежит аккаунт.

Также существует несколько важных правил, которые нужно знать перед тем как зарегистрироваться на Вавада.

1 игрок = 1 аккаунт;

запрещено использовать кошельки и банковские карты третьих лиц.

Чтобы дополнительно защитить учетную запись, администрация проекта открыла игрокам функцию двухфакторной аутентификации. Она защищает вход дополнительным паролем.

Ассортимент игр

На портале собрано 4000+ развлечений от 41 разработчика. Все слоты проверены eCOGRA. Это значит, что в основе лежит генератор случайных чисел, который невозможно взломать. Online casino Vavada никак не влияет на результаты ставок, что подтверждают отзывы Vavada побеждающих игроков.

Наибольшей популярностью пользуются слоты. Это неудивительно, они составляют основную массу каталога, постоянно обновляются, провайдеры придумывают новые опции, тематики разнообразны.

Для удобства сайт отмечает развлечения тегами:

HIT – самые востребованные слоты Вавада, которые пользователи открывают чаще. Чем больше гемблерам выбирают аппарат, тем выше он к первой строке.

NEW – новинки этой недели.

PRE – автоматы, доступные на сайте до официального выпуска на других площадках.

Как вы видите, порталу есть, что предложить даже самой искушенной аудитории.

Раздел LIVE – здесь посетителям предлагают насладиться классическими настольными играми в реальном времени. Живые крупье ведут трансляции круглосуточно.

СТОЛЫ – последний раздел, включает в себя те же классически аппараты, но без дилеров, результат определяет ГСЧ.

Турниры

Это настоящая фишка казино Вавада играть на деньги здесь не нужно! Большинство турниров бесплатны. Нужно лишь достичь определённого статуса, который даёт возможность принять участие.

Единственное соревнование на деньги – Х-турнир. Участвуют все пользователи нужного статуса. Система автоматически учитывает выигрыши и ставки каждого участника, и по итогу вносит самых удачливых в турнирную таблицу. Просто прочитайте FAQ, играйте, выигрывайте, а официальный сайт подарит ещё денег!

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